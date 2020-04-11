- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor - Haber
Malatya

- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor

- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya'da, açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

11.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:26
- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor

- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor

MALATYA - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya'da, açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya'da açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Yasak kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başladı. Yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kendilerine en yakın fırınları telefonla ile arayarak siparişlerini veriyor. Fırın çalışanı da bisiklet ile virüse karşıda önlem alarak ekmekleri evlere teslim ediyor.

Fırıncıların yanı sıra yasak dışında kalan kargo firması çalışanları da siparişleri evlere iletiyor.

- Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haber
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı Haber
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haber
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haber
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: - Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 16:22:31. #1.14#
title