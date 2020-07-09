Malatya'da fırın yangını Malatya'da bir pasajda bulunan fırında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da bir pasajda bulunan fırında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesi'nde bulunan bir pasajdaki fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.

Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.

Kaynak: AA