Malatya'da firari hükümlü yakalandı

08.08.2019 21:18

Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, farklı zamanlarda çeşitli suçlara karışan ve bu suçlardan hüküm giymiş A.T'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması neticesinde A.T'nin ilçede bir beside çalıştığı tespit edildi.

Timlerin yaptığı operasyonda yakalanan A.T'nin üzerinde sahte kimlik çıktı.

A.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA