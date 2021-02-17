Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
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Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

17.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:59
Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ismi açıklanmayan ve ihraç edilen eski polis, gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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