Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA'da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a üye 3, FETÖ/PDY'ye üye 2 olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

- Malatya