Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA'da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA'da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a üye 3, FETÖ/PDY'ye üye 2 olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola  götürüldü.


- Malatya

Kaynak: DHA
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