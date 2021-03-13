Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları, telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEAŞ operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik de operasyon düzenledi.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş