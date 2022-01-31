Malatya'da FETÖ şüphelisi yakalandı
AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'nın Darende ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin Darende ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Volkan Kaşik - Güncel