Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş