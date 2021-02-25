Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

25.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:22
Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Sinan Akçıl Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Darbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 22:24:28. #1.15#
title