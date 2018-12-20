Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarına, tutuklu yargılanan Fatih Sevinç ve tutuksuz yargılanan Ali Sevinç ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Sevinç'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, Ali Sevinç'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Fatih Sevinç'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer davalarda ise tutuksuz yargılanan Fatih Pehlivan'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık T.Ü'ye ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. T.Ü'nün cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: AA