Malatya'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA