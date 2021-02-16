Malatya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 eski polis gözaltına alındı
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 eski polis gözaltına alındı

16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 eski polis gözaltına alındı

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski polisler A.B. ile F.K'nin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Akçadağ ile Yeşilyurt ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B. ile F.K. işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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