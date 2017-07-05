Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi yakalandı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi yakalandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Uygulamalarda FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.
Şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.