Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi yakalandı.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.



Uygulamalarda FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.



Şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.