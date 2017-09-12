Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 11 eski öğretmen gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara, Adana ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 11 öğretmen gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 5 eski öğretmenin ise aranmasına devam ediliyor. - MALATYA