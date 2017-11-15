Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla daha önce kamu görevinden ihraç edilen valilik, nüfus müdürlüğü, meteoroloji, üniversite personeli, emekli polis memuru ile halen çalışan doktor, vergi müfettişi, ev kadını ve özel sektör çalışanı toplam 10 şüpheliye yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.



Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, aranan bir şüphelinin ise askerde olduğu belirlendi.



Aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.



Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.