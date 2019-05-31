Malatya'da FETÖ operasyonu 9 gözaltı (2)

7 TUTUKLAMA

Malatya'da, terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA