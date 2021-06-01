Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf üsteğmenin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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