Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf üsteğmenin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan