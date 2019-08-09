Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

09.08.2019 11:12

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA