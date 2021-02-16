Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

16.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:59
Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, jadarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jadarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 2 şüphelinin Akçadağ ve Yeşilyurt'taki adresine operasyon düzenledi. Adrese baskın yapan ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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