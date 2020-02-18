Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 13 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:26
Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu şüpheliler yakalandı.Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
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