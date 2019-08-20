Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

20.08.2019 14:33
Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce, FETÖ silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum'da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda TSK'nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 muvazzaf subay, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi ve örgütün mahrem imamı 3 öğretmen olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA
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