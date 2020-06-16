Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Malatya'da, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
16.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:18

Malatya'da, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 12 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne ait kapatılan kurum çalışanı ve Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5 şüpheli, örgütün Güney Kore eski sorumlusu olduğu yönünde bilgiler elde edilen 1 iş adamı, 1'i ihraç 4 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli firari olarak aranıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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