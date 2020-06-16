Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında örgütün Güney Kore eski imamı olduğu belirlenen 1 iş insanı ile ihraç edilen askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi ise arama çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA