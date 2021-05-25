Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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