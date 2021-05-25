Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan