Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi Yeşilyurt ilçesindeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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