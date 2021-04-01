Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi Yeşilyurt ilçesindeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN