Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

24.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:45
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi Yeşilyurt ilçesindeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:46:51. #1.15#
title