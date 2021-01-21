Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

21.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:19
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jadarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jadarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan bir şüphelinin Şifa Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Adrese baskın yapan ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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