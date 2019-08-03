- Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

- Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

- Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıMALATYA - Malatya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.

3.08.2019 02:47
- Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

- Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, Malatya-Kayseri Karayolu'nun 21. kilometresi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Kemal Günay idaresindeki 34 HR 7913 plakalı pikap ile Malatya istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıkıp devrildi. Sürücü Kemal Günay yaralanırken, eşi Dilşat Günay ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken,kaza yapan Günay ailesinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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