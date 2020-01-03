Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
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Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

03.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:40
Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşların yaşadığı 5 evin kapısına ve duvarlarına 'X' işareti konulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ç. ile H.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Ç. tutuklanırken H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
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