Malatya'da evlerden demir kapı ve pencere çalan iki şüpheli tutuklandı

Malatya'da evlerden demir kapı, pencere ve çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki iki evden 4 demir kapı, 3 demir doğrama kapı, 3 pencere, 1 demir pencere korkuluğu, 1 tezgah profili ve 1 su saati ile çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkallerini belirledikleri iki şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldığı yaklaşık 4 bin 500 lira değerindeki malzemeler ise müştekilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik