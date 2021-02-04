Malatya'da evinde uyuşturucu ve uzun namlulu silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Malatya'da evinde sentetik uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Malatya'da evinde sentetik uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması neticesinde şüpheli bir kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

Aramada, 595 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı???.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş