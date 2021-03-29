Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan N.D'nin evinden 2 bin 300 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada S.G'yi olduğunu belirledikleri hırsızlık şüphelisini çaldığı parayla yakaladı.

Para mağdura teslim edilirken şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik