Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan N.D'nin evinden 2 bin 300 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada S.G'yi olduğunu belirledikleri hırsızlık şüphelisini çaldığı parayla yakaladı.

Para mağdura teslim edilirken şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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