Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:34
Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, F.E'nin evinden hırsız yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada evden hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli T.Y'yi operasyonla yakaladı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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