Malatya'da evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı
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Malatya'da evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:02
Malatya'da evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Görgü Mahallesi'nde C.I'ya ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada O.A ve T.İ'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise yüklü miktarda tel örgü, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 televizyon ele geçirdi.

Kaynak: AA
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