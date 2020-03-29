Malatya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklar Toplu ulaşım araçlarının duraklarda durması MALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.
29.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:21
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklar
Toplu ulaşım araçlarının duraklarda durması
MALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.
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Kaynak: AA