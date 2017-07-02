Malatya'da Ev Yangını

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Battalgazi ilçesi Kulusağı Mahallesinde tek katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen ekipler yangına zamanında müdahale ederek, alevlerin evin oturma bölümüne sıçramadan kontrol altına aldılar.



Yangında çatıda bulunan eski ev eşyaları zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA