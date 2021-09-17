MALATYA'DA EV YANGINI - Haberler
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MALATYA'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatalbahçe Mahallesi'nde Erhan Caniş'e ait iki katlı müstakil evin ikinci katında sabaha karşı yangın çıktı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MALATYA'DA EV YANGINI

MALATYA'DA EV YANGINI

MALATYA'DA EV YANGINI

MALATYA'DA EV YANGINI
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Haber: MALATYA'DA EV YANGINI - Haberler
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