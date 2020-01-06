Malatya'da ev kurşunladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:04

Malatya'da bir kişinin evine tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir evin kurşunlandığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra araçla kaçması sonucu bölgede bulunan 25 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Çalışma sonucu yakalanan iki şüphelinin üst aramasında pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA