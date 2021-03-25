Malatya'da etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini endişelendirdi
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Malatya'da etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini endişelendirdi

Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Malatya'da etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini endişelendirdi

Malatya'da etkili olan kar yağışı kayısı ağaçlarının çiçek açması nedeniyle üreticiyi endişelendirdi.

Malatya'da etkili olan kar yağışı kayısı ağaçlarının çiçek açması nedeniyle üreticiyi endişelendirdi.

Mart ayının başında gündüz sıcaklıkların 12-13 dereceyi bulması nedeniyle Kale ilçesinin yüksek kesimlerinde çiçek açan kayısı ağaçları, kara yakalandı.

Kayısı ağaçlarının açan çiçekleri kar altında kalınca üretici, kara kara düşünmeye başladı.

Don endişesi taşımaya başlayan çiftçiler, yüksek kesimlerde henüz çiçek aşamasında olan kayısının kar yağışı sonrasındaki durumunu düşünüyor.

Öte yandan gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 ve 5 dereceye ineceğini ifade eden yetkililer, çiftçileri don tehlikesi olabileceği yönünde uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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