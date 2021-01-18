Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

18.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:18
Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yağıştan korunmak için beklerken yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, yağış nedeniyle ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini gösteriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar temizleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarına devam eden Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekipler, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ekipler, bir yandan kırsalda ulaşıma kapanan mahalle yollarını hummalı bir şekilde açık tutarken diğer yandan şehir merkezinde, yaya üst geçit, park, kaldırım gibi sık kullanılan yerleri temizliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat ayaktayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle hızlı bir şekilde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kar yağışından dolayı 631 mahallede ulaşım sorunu çözüldü. 167 mahallemizde de kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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