Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
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Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

- Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Malatya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

31.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:17
Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

- Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Bakırcılar Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda Mehmet A., M.H.A, S.A. ile F.B. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın şüphelileri R.K.,S.K. ile Y.E.E. polis ekipleri tarafından olayla kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
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