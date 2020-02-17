Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı - Haberler

Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı

Malatya'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

17.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:42
Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı

'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sokak'ta bulunan bir iş yeri sahibi ile komşuları arasında iddiaya göre bir ürünün iadesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçak darbeleriyle, 5 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler