Malatya'da esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarına yüzde 12 indirim

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların işyerlerindeki elektrik faturaları için yüzde 12 indirim uygulanacağını bildirdi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların işyerlerindeki elektrik faturaları için yüzde 12 indirim uygulanacağını bildirdi.

Keskin, yazılı açıklamasında, MESOB ile Fırat Elektrik Anonim Şirketi (AKSA) arasındaki indirimli elektrik anlaşmasının yenilendiğini belirtti.

Buna göre ticarethane tarifesi abonelikleri için 12 ay süreyle yüzde 12 indirim uygulanacağını aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"İndirimden faydalanmak isteyen üyelerimiz 19 Mart'a kadar Dörtyol Aksa Elektrik şubesine giderek veya bir yakınını yönlendirerek oda kayıt belgesi veya sicil tasdiknamesi yada işyeri kaşesiyle indirim kaydını yaptırabilir. Abonelikleri kendi adına olmayanlar da kayıt yaptırabilir ve indirim alabilir. Ayrıca kayıt sırasında birliğimiz tarafından üyelerimize gönderilen SMS'in gösterilmesi de yeterli olacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Esnaf ve sanatkarımıza destek veren AKSA Elektrik yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş