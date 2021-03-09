Malatya'da esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarına yüzde 12 indirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarına yüzde 12 indirim

09.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:08
Malatya'da esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarına yüzde 12 indirim

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların işyerlerindeki elektrik faturaları için yüzde 12 indirim uygulanacağını bildirdi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların işyerlerindeki elektrik faturaları için yüzde 12 indirim uygulanacağını bildirdi.

Keskin, yazılı açıklamasında, MESOB ile Fırat Elektrik Anonim Şirketi (AKSA) arasındaki indirimli elektrik anlaşmasının yenilendiğini belirtti.

Buna göre ticarethane tarifesi abonelikleri için 12 ay süreyle yüzde 12 indirim uygulanacağını aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"İndirimden faydalanmak isteyen üyelerimiz 19 Mart'a kadar Dörtyol Aksa Elektrik şubesine giderek veya bir yakınını yönlendirerek oda kayıt belgesi veya sicil tasdiknamesi yada işyeri kaşesiyle indirim kaydını yaptırabilir. Abonelikleri kendi adına olmayanlar da kayıt yaptırabilir ve indirim alabilir. Ayrıca kayıt sırasında birliğimiz tarafından üyelerimize gönderilen SMS'in gösterilmesi de yeterli olacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Esnaf ve sanatkarımıza destek veren AKSA Elektrik yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarına yüzde 12 indirim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:32:03. #1.16#
title