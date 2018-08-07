Malatya'da Eski İçmesuyu Hatları Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Güney Kuşak Yolu kapsamında Gönültaş Caddesi'nde içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 113 metrelik asbest boruların sökülerek yerine 2 bin 800 metrelik duktil borular takıldığını belirtti.

Güney kuşak yolunu kapsayana Gönültaş Caddesi'nde gerçekleştirilen 2 milyon lira maliyetindeki içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve yeni yapının uzun yıllar kullanılabileceğini ifade eden Mumcu, şöyle devam etti:

"Kurumumuz, Güney kuşak yolu üzerinde Gönültaş Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladı. Güney kuşak yolunun kentsel dönüşümü devam ederken Malatya Su ve Kanal İdaremiz de geçen yıldan bu yana bu hat üzerinde özverili çalışmalar gerçekleştirdi. Beydağı - Yamaç Mahalle eteklerinde kanal etrafındaki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruları 100 yıl dayanıklı yeni nesil Duktil borularla değiştirerek sağlıklı, modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı inşa ettik."