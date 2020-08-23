Malatya'da eski hükümlü ile işsizlere mesleki eğitim verilecek Battalgazi Belediyesince hazırlanan "Birlikte Başaracağız" projesi kapsamında eski hükümlü ve işsizlere mesleki eğitim verilecek.

Battalgazi Belediyesince hazırlanan "Birlikte Başaracağız" projesi kapsamında eski hükümlü ve işsizlere mesleki eğitim verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği, "Birlikte Başaracağız" projesi çerçevesinde 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlara mesleki eğitim verilecek.

İşsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanacak 1 milyon 200 bin lira bütçeli proje, Battalgazi Belediyesi, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü'nün işbirliği ile hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, proje çerçevesinde işsiz olanlara meslek edindirerek, iş bulmalarını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Proje kapsamında 210 kişiye eğitim vereceklerini kaydeden Güder, "Kursiyerlerimizin almış olduğu sertifikalar, sektörlerin ihtiyacını karşılama noktasında yardımcı olacaktır. Başvuru için belli koşullar, şartlar var ve bunlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Projemizde paydaşlarımız olacak. İştirakçilerimiz ile beraber kurslarımızı geliştirmiş olacağız. İŞKUR üzerinden günlük belli bir ücret de kursiyerlerimize verilecek. Burada esas amacımız verilecek ücretten ziyade, kursu alan 210 vatandaşımızı kalifiyeli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA