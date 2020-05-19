Malatya'da eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
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Malatya'da eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Malatya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Malatya'da eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
19.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:36

Malatya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Karagöz Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden Kemal K. (33) ile eşi Fatma Gül K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma Gül K, eşini bıçakla yaraladı.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kemal K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, şüpheli Fatma Gül K. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kemal K. ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandığı, olay sırasında şüphelinin mutfağa giderek kendisini darbetmeye çalışan eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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