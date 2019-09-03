Malatya'da engelsiz yaşam merkezinin ilk etabı tamamlandı

03.09.2019 16:10

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz yaşam merkezinin ilk etabı tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif alanlardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla engelli vatandaşların da görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda hazırlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Projesi'nin birinci etabı, çevre düzenleme çalışmalarıyla tamamlanıp kısa bir süre içerisinde hizmete geçecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yeşiltepe'de, toplam 37 bin 660 metrekare alan üzerinde planlanan merkez, spor salonu, fitness salonu, yüzme havuzu, eğitim birimleri, konferans salonu ve idari birimleri kapsayan bir kompleks olarak etaplar halinde yapılıyor.



Merkez birinci etap çalışmaları içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan A blokta, bodrum kat ile zemin katı yer alıyor.

Zemin katında da 281 metrekare büyüklüğünde engelli vatandaşlar da dikkate alınarak düzenlenmiş yüzme havuzu, soyunma odaları, 22 duş kabini ile lavabolar yer alıyor. Zemin katta ayrıca, 360 metrekare güneşlenme terası da bulunuyor.

284 metrekare alana sahip olan B blokta ise fitness salonuyla, içerisinde 5 soyunma kabini ve 5 duş kabini bulunan soyunma odası yer alıyor.

Kısa bir süre içerisinde hizmete gireceği belirtilen Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi birinci etap çalışmaları, yaklaşık 4 milyon 500 bin liraya mal oldu.

Kaynak: AA