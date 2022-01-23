Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.