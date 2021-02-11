Malatya'da engelli vatandaşların akülü araçları ücretsiz tamir ediliyor
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Malatya'da engelli vatandaşların akülü araçları ücretsiz tamir ediliyor

11.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:03
Malatya'da engelli vatandaşların akülü araçları ücretsiz tamir ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezince, engelli vatandaşların akülü araçları ücretsiz tamir edilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezince, engelli vatandaşların akülü araçları ücretsiz tamir edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, araç tamir ve bakım atölyesinde engelli vatandaşların kullandıkları araçların tamir, bakım ve onarımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, engelli araç tamir atölyesi biriminin Türkiye'de çok az rastlanan bir hizmet olduğunu belirtti.

Katipoğlu, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında mevcut atölyemizi daha da büyüteceğiz. Sadece Malatya değil, Fırat Kalkınma Ajans ile yapmış olduğumuz projeyle ajansa bağlı olan Elazığ, Tunceli ve Bingöl illeri ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesi ve yakın illerimizde engeli vatandaşlarımızın araçlarını tamir etme noktasında alanımızı daha da genişlettik."

Arızalanan engelli araçlarının bakım ve onarımın yaparak yedek parça temini sağladıklarını belirten Katipoğlu, "Araçların tamiratını herhangi bir ücret almadan yapıyoruz. Şimdi bu yeni projeyle de biz araçları tamir edilene kadar engellilere araç temin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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