Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen engellilere 15 akülü sandalye dağıtıldı.

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen engellilere 15 akülü sandalye dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Onun Hikayesi Projesi" kapsamında 24 Ocak'taki depremden etkilenen engellilere "bir nebze mutluluk sağlamak" amacıyla akülü sandalye dağıtımı için Beydağı Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, törende, bugün çok önemli ve kendilerini sevindiren bir hayır işine vesile olmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Baruş, Rumeli'den gelenlerin kurdukları derneğin faaliyetleri kapsamında depremzedelerin acısını yüreklerinde hissettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Aslında engelliler hayatımızın ayrılmaz birer parçası, aile ferdimiz, kardeşimiz, ablamız, abimiz, evladımız bu toplumun mutlu olarak yaşaması için aslında bizlere güç veren insanlar. Biz onların yüzünde gülümsemeyi gördüğümüz zaman kendimizi mutlu hissediyoruz. Onların mutsuz olduğunu gördüğümüzde bizim de yüzümüz asılıyor. Hakikaten dernek üyelerimizin bu vicdan borcunu hissetmeleri bizleri çok duygulandırdı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir millet olduğumuzu bizlere Malatyalı kardeşlerine tekrar hissettirdiler."

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Perihan Kılıç da derneklerinin 70. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu sevincini, deprem nedeniyle zarar gören engellilerimize umut olmak, onları mutlu edebilmek amacıyla akülü sandalye hediye ederek paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İlhan Topal'ın İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ait "Şehitler" isimli şiirini okumasının ardından 15 engelliye akülü sandalyeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA