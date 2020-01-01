Malatya'da Emniyet Müdürlüğü'nden yılbaşı denetimi
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi dolayısıyla asayiş denetimleri yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi dolayısıyla asayiş denetimleri yapıldı.
Polis ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent genelinde uygulamalar gerçekleştirdi.
Uygulamada, 6 bin 53 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı, 14 yoklama kaçağı kişiye işlem yapıldı.
Denetimlerde ayrıca bin 441 araç kontrol edildi, 14 araca 9 bin 365 lira ceza kesildi.
Polis ekipleri, gerçekleştirilen uygulamalarda, 1 çalıntı motosiklet, 5 ruhsatsız silah, 12 mermi, 2 kesici alet, 9,33 gram esrar, 5,8 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 kumar makinesi ele geçirdi.
Öte yandan ekiplerce yapılan kontrollerde 11 yabancı uyruklu kişi yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.