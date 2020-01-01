Malatya'da Emniyet Müdürlüğü'nden yılbaşı denetimi

01.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:44

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi dolayısıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent genelinde uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamada, 6 bin 53 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı, 14 yoklama kaçağı kişiye işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca bin 441 araç kontrol edildi, 14 araca 9 bin 365 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, gerçekleştirilen uygulamalarda, 1 çalıntı motosiklet, 5 ruhsatsız silah, 12 mermi, 2 kesici alet, 9,33 gram esrar, 5,8 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 kumar makinesi ele geçirdi.

Öte yandan ekiplerce yapılan kontrollerde 11 yabancı uyruklu kişi yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA